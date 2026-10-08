Sassuolo, Aquilani incuriosito da Cisse: "Voglio capire la sua evoluzione"

L'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani ha rivelato di essere molto curioso di vedere come si evolverà la maturazione di Alphadjo Cisse

Intervistato da Il Messaggero, Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo che domenica alle 18 ospiterà il Milan al Mapei Stadium, ha parlato così della sua squadra: "Abbiamo un mix di ragazzi molto giovani e di esperienza. Penso che oggi sia importante andare in questa direzione, con il giovane accompagnato da un esperto. Servono le componenti giuste per far sì che la squadra abbia un po' di tutto".

L'allenatore neroverde, che durante la sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia del Milan, ha poi rivelato quali giocatori delle altre squadre lo incuriosiscono di più: "Chi mi incuriosisce di più tra i giocatori degli altri? I giovani in rampa di lancio, come Cisse del Milan perché voglio capirne l’evoluzione. Penso a Favasuli al Napoli, Liberali al Como e alla crescita del nostro Bakola".