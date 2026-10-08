Pellegatti sottolinea: “Calendario Milan un po’ sfortunato, tantissime trasferte di fila in questo avvio”

Pellegatti sottolinea: “Calendario Milan un po’ sfortunato, tantissime trasferte di fila in questo avvio”MilanNews.it
Oggi alle 19:12News
di Andrea La Manna
Carlo Pellegatti parla del calendario del Milan e lo definisce sfortunato viste le tante trasferte in programma nel giro di pochi giorni.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del calendario di questo avvio di stagione definendolo "sfortunato" viste le tante trasferte di fila che i rossoneri dovranno affrontare nel giro di pochi giorni. Queste le sue parole.

"Non è stato un calendario molto fortunato, indubbiamente. Il Milan si trova le due partite, insisto, unica squadra italiana che nelle che nella settimana dal nel periodo dal 10 al 25 si trova il giorno 15 e il giorno 22 due trasferte. Se io penso al calendario, Reggio Emilia, Salisburgo, Bournemouth, Udine, anche sul piano logistico...Quindi anche per questo ulteriore motivo dovremo star vicini ai nostri ragazzi che dovranno sopportare queste trasferte".