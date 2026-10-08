Pellegatti sottolinea: “Calendario Milan un po’ sfortunato, tantissime trasferte di fila in questo avvio”
MilanNews.it
Carlo Pellegatti parla del calendario del Milan e lo definisce sfortunato viste le tante trasferte in programma nel giro di pochi giorni.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del calendario di questo avvio di stagione definendolo "sfortunato" viste le tante trasferte di fila che i rossoneri dovranno affrontare nel giro di pochi giorni. Queste le sue parole.
"Non è stato un calendario molto fortunato, indubbiamente. Il Milan si trova le due partite, insisto, unica squadra italiana che nelle che nella settimana dal nel periodo dal 10 al 25 si trova il giorno 15 e il giorno 22 due trasferte. Se io penso al calendario, Reggio Emilia, Salisburgo, Bournemouth, Udine, anche sul piano logistico...Quindi anche per questo ulteriore motivo dovremo star vicini ai nostri ragazzi che dovranno sopportare queste trasferte".
Pubblicità
News
Pellegatti sottolinea: “Calendario Milan un po’ sfortunato, tantissime trasferte di fila in questo avvio”
Albertini: "Sono due anni che al Milan cambiano i responsabili sportivi. Una squadra viene costruita dall'allenatore e dalla società"
Milan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGCdi Franco Ordine
Le più lette
4 Ramazzotti: "Con Endrick insieme a Pulisic, Moreira e Ramos, il Milan avrebbe una qualità e un potenziale notevoli"
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Ha dato grande disponibilità al Milan, ma chi è il Benatia dirigente? Grandi intuizioni, errori pesanti e un addio che fa discutere
Primo PianoRossoneri in nazionale: come è andata la sosta? In gol Ramos, Modric e Cisse. Jashari il più utilizzato, zero minuti per De Winter. Estupinan ko, ma...
Primo PianoGabbia a DAZN: "Siamo vogliosi di seguire il mister, felice che Modric sia rimasto. Ecco cosa mi ha stupito di Gila"
Carlo PellegattiAbebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramount
Antonio VitielloNewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorim
Pietro MazzaraPrimo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com