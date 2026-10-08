Sassuolo-Milan, Amorim va verso la conferma della difesa a 4
Al rientro dalla maxi-sosta per le nazionali, Ruben Amorim dovrà fare a meno degli infortunati Estupinan (che potrebbe comunque recuperare in extremis, ma probabilmente al massimo per la panchina) e Saelemaekers; per lui erano due titolari, quindi dovranno essere sostituiti nell'undici che affronterà dall'inizio il Sassuolo. Ci dovrebbe essere continuità rispetto alla partita col Lecce, riporta Sky Sport: si va quindi verso il 4-4-1-1 visto contro i salentini a San Siro. Uno schieramento comunque ibrido, che con qualche posizionamento diverso può diventare un 4-2-3-1 ma anche un 3-4-2-1.
Maignan come sempre in porta, come centrali Pavlovic ed uno tra Gabbia e De Winter. Gila torna ancora sulla fascia destra da terzino, mentre a sinistra ci sarà Bartesaghi. A centrocampo dovrebbe toccare di nuovo a Modric e Rabiot insieme, con Chukwueze e Moreira insieme come esterni offensivi. In attacco Pulisic a gravitare intorno a Ramos unica punta.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 Moreira
11 Pulisic
9 G. Ramos
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