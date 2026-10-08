Le rivali per la Champions? Gabbia: "Tante squadre attrezzate, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi"

Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nella quale ha parlato anche della corsa Champions e delle rivali del Milan

In merito alla corsa Champions e all'arrivo in panchina di Ruben Amorim, Matteo Gabbia ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN:

Chi sono le rivali per la Champions?

"Ci sono tante squadre attrezzate. Noi però dobbiamo essere umili, pensare solo a noi stessi e ricordarci anche come sono andate le ultime stagioni, specialmente l'anno scorso dove abbiamo fatto tante buone partite, ma poi c'è bisogno di lucidità, di continuità e di professionalità fino alla fine. Dobbiamo lavorare bene ed essere vogliosi ogni giorno di fare il meglio possibile. Poi partita dopo partita vedremo a che punto saremo. L'obiettivo del Milan è vincere tutte le partite e no ci proveremo ogni domenica e ogn giovedì".

Come procede il lavoro con Ruben Amorim?

"Il lavoro procede bene. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma anche consapevoli che dobbiamo migliorare sotto tutti gli aspetti. La stagione è appena iniziata, quando cambi allenatore c'è sempre bisogno di un po' di tempo. Noi stiamo cercando di accorciare questi tempi, con il lavoro e la dedizione si vedranno le cose su cui stiamo lavorando".