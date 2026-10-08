Sosta pesante per il Milan: rossoneri primi per minuti giocati in Nazionale
La sosta per le Nazionali ha lasciato parecchi minuti nelle gambe dei giocatori del Milan. I rossoneri guidano infatti la speciale classifica tra le big di Serie A con 2625 minuti complessivi disputati dai propri calciatori con le rispettive selezioni, davanti a Inter (2352) e Napoli (2094). Tra i più utilizzati ci sono Jashari con 295 minuti e Pavlovic e Gonçalo Ramos entrambi a quota 275. Da segnalare anche i 207 minuti di Luka Modric con la Crozia, nonostante i 41 anni.
Numeri che Amorim dovrà tenere in considerazione alla ripresa, soprattutto alla luce di un calendario fitto che vedrà il Milan impegnato non solo in Serie A, ma anche in Europa League. La pausa ha però permesso anche a quei calciatori meno utilizzati in questo avvio di stagione di accumulare minuti preziosi sulle gambe.
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