Pellegatti preoccupato: “Sulle fasce siamo cortissimi, sono bastati due infortuni”
MilanNews.it
Carlo Pellegatti sottolinea la rosa corta del Milan sulle fasce in seguito agli infortuni di Saelemaekers ed Estupinian.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della rosa del Milan che ha definito cortissima soprattutto sulle fasce dove la situazione si è aggravata soprattutto con l'infortunio di Saelemaekers. Queste le sue parole.
"È un Milan corto. Son bastati due infortuni più o meno sulla stessa fascia per mettere in difficoltà Amorim. L'abbiamo detto, è un Milan corto. A centrocampo le cose vanno un po' meglio perché c'è Jashari, metto Comotto oltre che Modric, Rabiot e anche lo stesso Loftus-Cheek che lo possiamo mettere, salvo che in difesa, in tutte le parti del campo. Nella fascia centrale del centrocampo siamo messi bene, sulle fasce fuori Estupinian, fuori Saelemaekers, siamo ridottissimi".
Pubblicità
News
Ravezzani non ha dubbi: “Ritorno Serie A? Mi aspetto tanto da Gonçalo Ramos dopo i gol col Portogallo”
Milan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGCdi Franco Ordine
Le più lette
4 FOCUS MN - Ha dato grande disponibilità al Milan, ma chi è il Benatia dirigente? Grandi intuizioni, errori pesanti e un addio che fa discutere
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Endrick apre al Milan: perché può diventare l'arma totale dell'attacco di Amorim
Primo PianoFOCUS MN - Ha dato grande disponibilità al Milan, ma chi è il Benatia dirigente? Grandi intuizioni, errori pesanti e un addio che fa discutere
Primo PianoRossoneri in nazionale: come è andata la sosta? In gol Ramos, Modric e Cisse. Jashari il più utilizzato, zero minuti per De Winter. Estupinan ko, ma...
Carlo PellegattiAbebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramount
Antonio VitielloNewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorim
Pietro MazzaraPrimo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com