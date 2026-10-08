Pellegatti preoccupato: “Sulle fasce siamo cortissimi, sono bastati due infortuni”

Carlo Pellegatti sottolinea la rosa corta del Milan sulle fasce in seguito agli infortuni di Saelemaekers ed Estupinian.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della rosa del Milan che ha definito cortissima soprattutto sulle fasce dove la situazione si è aggravata soprattutto con l'infortunio di Saelemaekers. Queste le sue parole.

"È un Milan corto. Son bastati due infortuni più o meno sulla stessa fascia per mettere in difficoltà Amorim. L'abbiamo detto, è un Milan corto. A centrocampo le cose vanno un po' meglio perché c'è Jashari, metto Comotto oltre che Modric, Rabiot e anche lo stesso Loftus-Cheek che lo possiamo mettere, salvo che in difesa, in tutte le parti del campo. Nella fascia centrale del centrocampo siamo messi bene, sulle fasce fuori Estupinian, fuori Saelemaekers, siamo ridottissimi".