Ordine sottolinea sospettoso: “Milan, 4° trasferta nelle prime 6. Perché non si usa l’IA? Forse non va bene a qualche squadra di Milano”

Franco Ordine sottolinea un aspetto definito “anomalo” nel calendario del Milan di questo inizio di stagione.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews (LEGGI QUI), il noto giornalista Franco Ordine ha sottolineato un fatto definito da lui stesso "un anomalia" riguardante le numerose partite giocate in trasferta dal Milan in questo inizio di stagione. Di seguito l'estratto in merito.

"Nessuno si chiede per quale motivo alla sesta giornata del campionato il Milan debba affrontare la quarta trasferta su sei giornate senza che ci sia una spiegazione convincente tipo la partenza del Como che ha dovuto aspettare la conclusione dei lavori allo stadio della nuova curva. Eppure trattasi di una “anomalia” che ha a che fare con il famoso “dispettoso” computer incaricato di redigere il calendario di serie A. So che da qualche tempo, sul tavolo dell’assemblea dei presidenti di serie A, è stato messo un argomento di grande suggestione e che prevede, al fine di evitare le polemiche, di affidare il calendario all’intelligenza artificiale fornendogli tutti i “paletti” necessari. Mi sono anche chiesto: perché la proposta non ha riscosso il necessario consenso? Vuoi vedere che non è piaciuta a qualche squadra di Milano?"