Bucchioni avvisa: "Milan e Juventus, il prossimo weekend sarà molto difficile"

Enzo Bucchioni mette in guarda il Milan, e non solo, alla vigilia del prossimo weekend di campionato

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso del pomeriggio, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan e Juventus alla vigilia di un intenso weekend di campionato che vedrà le due formazioni affrontare rispettivamente Sassuolo e Cagliari fuori casa.

Juve a Cagliari con un attacco che fatica: "Partita complicata. Queste tre settimane di stop fanno pensare a che squadre troveremo. Se è quella lasciata, il Cagliari è difficile da affrontare, soprattutto in casa. Per la Juve sarà molto difficile, così come per Napoli e Milan contro Frosinone e Sassuolo".

Cosa pensa di Gasperini? "Non ha avuto tutto quello che meritava negli anni. Non è il massimo a volte nella comunicazione. Non è stato sempre apprezzato dal mondo del calcio. Ma il suo lavoro pochi lo possono vantare".