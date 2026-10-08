Amorim: "Ho sentito quella connessione con il club, con il momento che sta attraversando, e poi tutto ciò che hanno fatto per portarmi qui"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come si sta trovando al Milan?

"Penso che tutti sappiano che il Milan è una delle mie squadre fin da quando ero bambino, perché tutta la storia del Milan è legata alle squadre portoghesi. Ai miei tempi, quando ero un ragazzo, il Milan era la squadra più forte d'Italia e il calcio italiano era il miglior campionato del mondo. Quindi ho seguito questo club fin da giovane. Ma non è solo questo: ho sentito quella connessione con il club, con il momento che sta attraversando, e poi tutto ciò che hanno fatto per portarmi qui. Ho sentito che era la mossa giusta per me. Finora è andata davvero, davvero bene. Ci sono stati grandi momenti e talvolta momenti difficili, ma fa parte dell'esperienza. Sono davvero felice di essere qui e sento una grande responsabilità nell'aiutare questo club a tornare nel posto che gli compete".

MILAN, APPUNTAMENTO CONTRO IL SASSUOLO ALLA RIPRESA

I rossoneri, dopo la lunga sosta per le nazionali, scenderanno in campo per il match valido per la sesta giornata di Serie A: al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, con calcio d'inizio previsto per domenica 11 ottobre alle 18:00, ci sarà la sfida al Sassuolo di Alberto Aquilani.