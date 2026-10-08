Nuovo San Siro, avanti tutta: ecco le prossime tappe del progetto di Milan e Inter

Milan e Inter proseguono il loro progetto per la costruzione del nuovo San Siro che dovrà essere pronto in tempo per ospitare alcune gare di Euro 2032

Nei giorni scorsi, il TAR della Lombardia ha dichiarato inamissibili o respinti tutti e cinque i ricorsi che erano stati presentati contro la vendita di San Siro e delle zone circostanti a Milan e Inter che in quell'area vogliono costruire il loro nuovo stadio. Il fronte del "no" ha già annunciato che non intende arrendersi, ma intanto i due club milanesi non si fermano e corrono verso la realizzazione della loro futura casa. Come riporta Calcio e Finanza su Instagram, sono queste le prossime tappe del progetto:

- Primi render tra fine ottobre e inizio novembre 2026

- Obiettivo autorizzazioni entro l’estate 2027

- Avvio dei cantieri nella seconda metà del 2027

- Nuovo impianto pronto in tempo per EURO 2032

Ricordiamo che il progetto, che Milan e Inter hanno affidato a Foster + Partners e Manica, prevede un impianto da circa 71.500 posti, di cui oltre 13mila premium. Il nuovo San Siro sorgerà nell’area degli attuali parcheggi. Una volta ottenuta l’agibilità della nuova arena partirà la demolizione parziale dell’attuale Meazza, del quale sarà conservata solo una porzione. Ovviamente il percorso resta legato alle autorizzazioni e alle possibili iniziative giudiziarie.