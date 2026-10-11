Sassuolo-Milan, Gabbia titolare per la prima volta quest'anno. Ed è vice capitano

Il ritorno dal primo minuto di Matteo Gabbia con i gradi di vice capitano

Sono uscite le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan e Gabbia è stato schierato per la prima volta titolare da Amorim in questo avvio di stagione. Il difensore si è portato dietro dall'estate un fastidioso problema alla caviglia che ha condizionato tutta la prima parte di stagione, e infatti è stato utilizzato col contagocce dal nuovo allenatore.

Oggi, dopo una sosta passata a Milanello a lavorare e rimettersi nelle giuste condizioni, parte titolare e riguadagna anche i gradi di vice capitano. Maignan porta la fascia come sempre, Gabbia è il vice.

SASSUOLO-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, De Winter, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim