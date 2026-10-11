Sassuolo-Milan: presente al Mapei Stadium anche Stefano Pioli

Sugli spalti del Mapei Stadium è presente questa sera per Sassuolo-Milan anche l'ex allenatore rossonero Stefano Pioli

Il Milan sarà impegnato tra poco in casa del Sassuolo nella partita valida per la 6^ giornata di Serie A. E sugli spalti sarà presente anche un ex allenatore rossonero che ha un bellissimo ricordo legato al Mapei Stadium: si tratta di Stefano Pioli che proprio su questo campo, il 22 maggio 2022, ha conquistato alla guida del Diavolo il 19° scudetto della storia del club di via Aldo Rossi.

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, De Winter, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.