Scambio Dovbyk-Gimenez, Gentile: "Con lo scambio ci avrebbero guadagnato tutti e due"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. In studio a Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Riccardo Gentile.

Le parole di Riccardo Gentile sul mancato scambio Dovbyk-Gimenez tra Roma e Milan: "Difficilmente si sente un ds, a cinque minuti dall’inizio di una partita, dire che sta per scambiare il suo centravanti con quello di un’altra squadra. E Gimenez stava per giocare! Questo è abbastanza curioso. Segna a Lecce anche un gol, annullato poi per fuorigioco. Forse con lo scambio ci avrebbero guadagnato tutti e due. Quando arrivi in un posto e non ti scatta la scintilla non è colpa di nessuno, magari non riesci a incidere per quello che sei. Gimenez lo abbiamo visto ad alti livelli con il Feyenoord non solo in Olanda ma anche nelle coppe europee. Vero anche che Dovbyk e Gimenez sono entrati in due gruppi molto complicati".