Scarnecchia: "Allegri deve lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori"MilanNews.it
Oggi alle 20:11News
di Gaetano Mocciaro

Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del ko del Milan contro la Cremonese:

"Continua la maledizione dello scorso anno, questa mancanza di atteggiamento positivo nel momento di difficoltà. Allegri deve lavorare soprattutto sulla testa dei ragazzi. Chiaro che il disagio dei tifosi del Milan sia alto, ma siamo alla prima giornata".
 