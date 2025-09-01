Scarnecchia: "Vedrei bene un centrocampo con Modric e Ricci. Possono giocare insieme".

Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento attuale del Milan:

"Mi sono piaciuti Fofana e Loftus-Cheek, ma preferisco un centrocampo con Modric e Ricci. Penso che possano giocare insieme. Allegri ha delle soluzioni importanti. Credo che il Milan nel secondo tempo di Lecce abbia fatto vedere una squadra che è quella che ci aspettavamo tutti, ossia importante con un organico importante".