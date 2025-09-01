Scarnecchia: "Vedrei bene un centrocampo con Modric e Ricci. Possono giocare insieme".
MilanNews.it
Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento attuale del Milan:
"Mi sono piaciuti Fofana e Loftus-Cheek, ma preferisco un centrocampo con Modric e Ricci. Penso che possano giocare insieme. Allegri ha delle soluzioni importanti. Credo che il Milan nel secondo tempo di Lecce abbia fatto vedere una squadra che è quella che ci aspettavamo tutti, ossia importante con un organico importante".
Pubblicità
News
Ds Bournemouth: "Jimenez ha già dimostrato grandi potenzialità al Milan. Siamo lieti di portare un giocatore con così tanto talento"
Calamai: "Allegri sarebbe tornato a lavorare volentieri con Vlahovic, ma ha accettato volentieri anche Nkunku"
Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Ultimo giorno di mercato: arriva un difensore, prima ufficialità, fatta per Rabiot. Visite per Musah, non è finita per Gimenez-Dovbyk
3 Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
06:12 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Ultimo giorno di mercato: arriva un difensore, prima ufficialità, fatta per Rabiot. Visite per Musah, non è finita per Gimenez-Dovbyk
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com