Scavetto di Pavlovic, Allegri smorza i moralismi: "È anche il bello del calcio"

Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Lo scavetto di Pavlovic. Furbata?

"È anche il bello del calcio certe volte. Ci sono episodi che se riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere".

De Rossi è tornato sull'argomento dicendo che dai giocatori del Milan si sarebbe aspettato altro...

"Non commento le parole di altri. Credo che Daniele sia un allenatore che ha iniziato da poco e ha le potenzialità per fare bene. La cosa più importante per lui e per tutti è di far bene in carriera".