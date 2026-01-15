Secondo il comunicato del Real Madrid, si è trattato di una decisione consensuale l'esonero di Xabi Alonso
(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Real Madrid ha annunciato l'esonero del tecnico Xabi Alonso dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Barcellona. Secondo il comunicato del club, si è trattato di una decisione consensuale. Al suo posto, sulla panchina siederà Alvaro Arbeloa, 43enne ex giocatore del Real e attuale tecnico della squadra riserve. "Il Real Madrid annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo incarico di allenatore della prima squadra - recita una nota del club madrileno -.
Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa". (ANSA).
