Secondo pari di fila per la Fiorentina di Pioli: è 0-0 a Torino contro Baroni

Poche emozioni a Torino tra Torino e Fiorentina: il match finisce 0-0. Si tratta del primo punto per i granata dopo il 5-0 contro l'Inter e il secondo pareggio in due partite per i viola di Stefano Pioli.

LA PARTITA

Primo tempo

Il primo tempo è composto da folate alternate, più che un ritmo continuo. La prima grande occasione capita ai padroni di casa, con Casadei, ma è reattivo De Gea a dire di no. Quindi viene fuori anche la squadra ospite, soprattutto con Kean, che però si rivela a lungo impreciso. Quando è invece Piccoli ad aggiustare la mira, si rivela salvifico Israel. Nel finale di tempo torna fuori il Toro, con De Gea di nuovo costretto a sporcarsi i guanti e a sfoderare i riflessi per tenere il punteggio fermo sullo 0-0, fermando Ngonge e di nuovo Simeone. L'ultima conclusione del primo tempo, comunque, è di marca viola ma Israel para su Mandragora.

Secondo tempo

Poco ritmo anche nella ripresa, nessun gol.. Evidentemente non troppo soddisfatto del primo tempo, Pioli opera subito due cambi alla ripresa, regalando tra l'altro l'esordio in prima squadra e in Serie A al giovane difensore Kouadio. Forse anche beneficiando delle novità, la Fiorentina rientra meglio in campo nella ripresa. A venti dal novantesimo avrebbe anche il pallone per colpire, con Gosens che si vede tolto un possibile gol da Kean su palla ferma e Pioli che stava già esultando. Nell'azione c'era peraltro anche un fallo di Ranieri. Lo spavento desta il Toro, che riesce a riversarsi più spesso nella metà campo degli avversari, pur senza riuscire a calciare verso la porta di De Gea nel modo giusto. Scorrono i minuti finali senza eccessivi sussulti, al triplice fischio è 0-0.