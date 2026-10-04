Serafini arrabbiato con Boban: "Quello che dice lo sappiamo, ma abbiamo poco modo di opporvisi"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunity commentando le dichiarazioni di Zvonimir Boban al Festival di Trento.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso su MilanCommunity commentando le dichiarazioni di Zvonimir Boban al Festival di Trento: "Boban ha ripetuto le cose che sostanzialmente dice ogni volta che lo intervistiamo sul Milan: le proprietà straniere guardano al soldo, non gli interessa vincere, quello che vale per il Milan vale anche per gli altri club, e quando l'obiettivo è entrare in Champions questo non fa parte della storia e del DNA del Milan. Tutto corretto, tutte cose che sapevamo. Qualcuno rimprovera a Boban di parlare perché colpito nel personale per la sua avventura nella dirigenza. Io ho sempre detto che le battaglie e le rivoluzioni per la maggior parte si fanno alla macchinetta del caffè, poi si torna alla scrivania, e questo è l'aziendalismo di cui soffre tutto il mondo del lavoro. Salvo qualcuno che invece le rivoluzioni le fa davvero: o da dentro, perché si impegna a cambiare le cose, o da fuori, perché si impegna a combatterle. Parlarne e basta non fa molto bene alla causa.

Io condivido con Boban — anche se con ruoli, mansioni, importanza e peso completamente diversi — l'esperienza negativa negli ultimi anni all'interno di questo club. Non è stata Milan TV a mandarmi via, con loro ho un rapporto meraviglioso ancora oggi, ma è stata la società; così come invece Boban fu mandato via per delle dichiarazioni che aveva reso alla stampa, o si è fatto mandare via, e poi fece anche causa per il risarcimento dei danni. È un modo molto comodo di fare le rivoluzioni, questo.

Io voglio osservare che tutto quello che dice Boban lo sappiamo, ma abbiamo poco modo di opporvisi. Molti tifosi del Milan hanno addirittura perculato quelli che hanno fatto le contestazioni ("A cosa servono?", "Dove si va?", eccetera). Molti hanno criticato la volontà di altri tifosi di fare gli abbonamenti e di comprare i biglietti, ma San Siro è regolarmente pieno e anche in trasferta la squadra ha un seguito notevole, perché la passione non ha prezzo, perché la passione non ha contestazione, perché la passione è la passione e basta".