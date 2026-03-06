Serafini consiglia: "Solo una cosa va chiesta ad Allegri: non diamo vantaggi alla fascia di Dumfries se non dovesse farcela Bartesaghi"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha proposto una idea tattica a Massimiliano Allegri in vista del derby di domenica: "Solo una cosa va chiesta ad Allegri alla vigilia del derby: se non ce la dovesse fare Bartesaghi, si inventi qualcosa a sinistra. Rabiot, per esempio, che con il Napoli si improvvisò (anche) terzino e incursore di sinistra e da sinistra. O Saelemakers, con Athekame a destra. O Jashari, con licenza di accentrarsi quando sale Pavlovic. Qualcosa, insomma. Non diamo vantaggi alla fascia di Dumfries... "

LE ULTIME VERSO IL DERBY

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'allenamento personalizzato sul campo effettuato ieri, oggi Bartesaghi proverà ad allenarsi in gruppo per rientrare almeno nei convocati del Derby. In attacco favorita la coppia Rafael Leao e Christian Pulisic. Saranno sicuramente assenti invece Matteo Gabbia che qualche giorno fa si è operato a Londra per risolvere il problema all'ernia inguinale e Santiago Gimenez, prossimo al rientro in gruppo dopo l'operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Per il 46 rossonero invece sarà un mese circa il tempo necessario per il recupero, con l'obiettivo nel mirino di essere disponibile per la sfida al Maradona contro il Napoli.