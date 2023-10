Serafini: "Il problema è la conta dell'infermeria, come al solito molto pesante"

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel post Napoli-Milan: "Perde Kalulu ed entra Pellegrino, che era all'esordio. Poi esce Pulisic ed entra Romero che ha dato poco. Il problema è la conta dell'infermeria, come al solito un problema molto pesante. Kalulu problema di gioco, Pellegrino alla fine ha avuto i crampi o qualcos'altro. Spero che in settimana ci sia la possibilità di recuperare qualcuno. Partita di rimpianti: dopo il primo tempo non si poteva immaginare quasi di perderla".