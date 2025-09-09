Serafini: "Milan unico club in cui il calciomercato lo fanno in quattro"

vedi letture

Luca Serafini, giornalista da sempre vicino al Milan di cui è anche tifoso, è stato ospitato come di consueto in diretta televisiva a Sportitalia e ha parlato così della situazione attualce del club rossonero, alla luce della fine del mercato e dell'ingaggio di Mssimiliano Allegri. Le parole di Serafini: "Allegri quest’anno ha il ruolo del cuoco del panettone. Il panettone nella leggenda è nato per caso, bisognava fare per Lorenzo De’ Medici un dolce all’ultimo momento ed è stato preso quello che si aveva ed è venuto fuori un capolavoro. Però succede una volta, non è che accade sempre così".

Rincara la dose Serafini: "Il mercato del Milan è andato tra virate brusche, soffi di vento tra varie parti ed è l’unico club del mondo in cui il calciomercato lo fanno in quattro. Adesso Allegri ha una bella valanga di centrocampisti, due o tre attaccanti da mettere insieme alla bell'e meglio, degli esterni che sono dei punti di domanda da trasformare in punti esclamativi, cinque centrali di cui due ragazzi e tre di cui non si fida più nessuno a parte Gabbia. È un esperimento che adesso grava sulle spalle del povero Allegri. Il Bologna è più organizzato ed è più fatto, anche a Roma alla prima non aveva giocato male".