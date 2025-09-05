Serafini spera: "Il ritorno al Milan di Galliani, l’unica strada percorribile per il dialogo tifosi-club, non è ancora imminente"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso su una questione delicata all'interno del mondo Milan: "In Salento è tornata una squadra determinata e capace di lottare, rischiando poco e producendo parecchio. Ed è tornata anche la Curva, con striscioni e vessilli diversi, ma con la stessa voglia di cantare, tifare, partecipare. In trasferta ci sarà sempre, a Milano aspettiamo. Nessuna novità sul fronte di un dialogo possibile con il club: il ritorno di Adriano Galliani nei ranghi, l’unica strada percorribile, non è ancora imminente. Sta di fatto che San Siro senza Curva è il freddo, inanimato set di un film. Non può durare".

IL REPOST DI MORETTO

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha ripostato sul suo account X la notizia di un accordo tra Adriano Galliani e il Milan, datata 6 agosto 2025, e pubblicata sul social dal profilo 'Zelus': "Mi confermano che c'è stata una stretta di mano tra Cardinale e Galliani per un ritorno di Galliani al Milan. Cardinale vuole che torni in rossonero. È ancora da decidere che tipo di ruolo ricoprirà. C'è già stata una stretta di mano, mancano i passaggi formali".