Serena: "Al Milan serve una prima punta e ha bisogno di qualità difensiva"
Oggi alle 21:10News
di Gaetano Mocciaro

Aldo Serena ha parlato nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'originale" su Sky. Ecco il suo punto di vista sulle carenze del Milan:

"Ha rinforzato del centrocampo, serve una prima punta e ha bisogno di qualità difensiva. Il lavoro sul mercato dev'essere veloce e qualitativamente 
importante".