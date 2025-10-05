Serena: “Centrocampo del Milan fantastico. Yildiz micidiale”

Aldo Serena, doppio ex della partita, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dove ha analizzato il big match di stasera tra Juventus e Milan. Queste le sue parole.

“Il Milan ha un centrocampo fantastico. Allegri ha a disposizione una variegata composizione di centrocampisti con caratteristiche diverse. Poi rientrerà Jashari, giocatore di lotta e di governo".

La Juventus arriva dal 2-2 con il Villarreal, mentre il Milan quest’anno è senza Champions.

“In gare così conta. Adesso magari lo è solo un po’, ma avrà un vantaggio maggiore quando le tre gare in una settimana torneranno ad essere una costante".

La differenza tra le due squadre sta anche tanto nei gol subiti.

“Il Milan i gol li ha presi con la Cremonese ad agosto, poi c’è stata un’impermeabiità assoluta. È una squadra che si difende in 11 con tutti i calciatori sotto la linea della palla. Contro il Napoli in 10 contro 11 ha saputo soffrire e lavorare con abnegazione mettendoci il cuore”.

Tra le tante sfide, può essere quella di Yildiz contro Pulisic?

"Sì, certo. Di Pulisic ammiro la capacità tecnica, la rapidità di esecuzione e l’umiltà che si trova nei grandi campioni. Pur essendo così abile tecnicamente, sa soffrire e lavorare per la squadra. È altruista, non mette l’io davanti al noi. Invece, Yildiz ha 20 anni e ha una fisicità prorompente. Inoltre, ha un tiro micidiale dalla lunga distanza. Lo lascerei più libero di esprimere la sua fantasia. Non solo da sinistra, ma anche posizionato dietro le punte. Sa mettere il pallone all’attaccante con i tempi giusti”