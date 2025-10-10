Serie A, Allegri eletto miglior allenatore del mese di settembre!

di Andrea La Manna

>Il nostro allenatore Massimiliano Allegri è stato eletto dalla Lega Serie A come miglior allenatore di settembre! Fin'ora 6 partite giocate in campionato con 13 punti conquistati e 2 partite di Coppa Italia entrambe vinte. 