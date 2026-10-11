Serie A, Como-Roma in parità: arriva il primo 0-0 della Serie A 2026/27

Serie A, Como-Roma in parità: arriva il primo 0-0 della Serie A 2026/27
Oggi alle 14:35News
di Manuel Del Vecchio
Partita decisa anche dall'espulsione di Malen: la Roma alza le barricate e resiste agli assalti del Como

Quello che sarebbe dovuto essere un big match scoppiettante si trasforma invece nel primo 0-0 della Serie A 2026/27. Como-Roma finisce in pareggio e le due squadre si dividono la posta in palio, anche i lariani lasciano il campo con grande amarezza. La squadra di Fabregas, rimasta in superiorità numerica per l'espulsione di Malen nella ripresa - rosso diretto per un intervento in scivolata pericoloso - ha provato fino alla fine ma non è riuscita a superare le barricate giallorosse. Alla 54esima partita di Serie A 2026/27 ecco che arriva il primo 0-0. La classifica aggiornata

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 (6)
Roma 14 (6)
Lazio 13 (5)
Cagliari 12 (4)
Milan 11 (5)
Como 11 (6)
Napoli 10 (6)
Juventus 10 (5)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 7 (5)
Lecce 6 (5)
Atalanta 6 (5)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (6)
Monza 4 (5)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Bologna 2 (5)
Venezia 0 (5)

SERIE A, LE PARTITE DI OGGI
Como-Roma 0-0
Lazio-Monza 15.00
Lecce-Bologna 15.00
Sassuolo-Milan 18.00 DAZN-Sky
Cagliari-Juventus 20.45