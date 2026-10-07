Serie A, tutte le designazione della 6ª giornata: c'è Fabbri per Como-Roma, Fourneu per il Milan
Di seguito si riportano tutte le designazioni arbitrali per il sesto turno di Serie A Enilive che parte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina e si concluderà lunedì 12 ottobre con Torino-Udinese. Il Milan, in campo a Reggio Emilia con il Sassuolo domenica alle ore 18, sarà arbitrato da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.
GENOA – FIORENTINA Sabato 10/10 h. 15.00
MARESCA
COLAROSSI – FONTEMURATO
IV: COLOMBO
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
INTER – PARMA Sabato 10/10 h. 18.00
BONACINA
FONTANI – BARONE
IV: MANGANIELLO
VAR: PATERNA
AVAR: MASSIMI
NAPOLI – FROSINONE Sabato 10/10 h. 20.45
FELICIANI
BERTI – PERROTTI
IV: GUIDA
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO
COMO – ROMA h. 12.30
FABBRI
IMPERIALE – BACCINI
IV: SOZZA
VAR: GARIGLIO
AVAR: ABISSO
LAZIO – MONZA h. 15.00
COLLU
BAHRI – MORO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
LECCE – BOLOGNA h. 15.00
PAIRETTO
CECCON – SCARPA
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
SASSUOLO – MILAN h. 18.00
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
CAGLIARI – JUVENTUS h. 20.45
MARCENARO
ROSSI C. – LO CICERO
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI
ATALANTA – VENEZIA Lunedì 12/10 h. 18.30
TREMOLADA
REGATTIERI - GIUGGIOLI
IV: AYROLDI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PICCININI
TORINO – UDINESE Lunedì 12/10 h. 20.45
CREZZINI
CAVALLINA – ZEZZA
IV: MASSA
VAR: VOLPI
AVAR: CAMPLONE
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