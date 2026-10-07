Serie A, tutte le designazione della 6ª giornata: c'è Fabbri per Como-Roma, Fourneu per il Milan

Serie A, tutte le designazione della 6ª giornata: c'è Fabbri per Como-Roma, Fourneu per il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 16:36News
di Francesco Finulli
Tutte le designazioni arbitrali per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive: Fabbri per Como-Roma, Fourneau per il Milan

Di seguito si riportano tutte le designazioni arbitrali per il sesto turno di Serie A Enilive che parte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina e si concluderà lunedì 12 ottobre con Torino-Udinese. Il Milan, in campo a Reggio Emilia con il Sassuolo domenica alle ore 18, sarà arbitrato da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

GENOA – FIORENTINA   Sabato 10/10 h. 15.00

MARESCA

COLAROSSI – FONTEMURATO

IV:      COLOMBO

VAR:     ABISSO

AVAR:      CAMPLONE

INTER – PARMA    Sabato 10/10 h. 18.00

BONACINA

FONTANI – BARONE

IV:      MANGANIELLO

VAR:     PATERNA

AVAR:      MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE   Sabato 10/10 h. 20.45 

FELICIANI

BERTI – PERROTTI

IV:       GUIDA

VAR:      COSSO

AVAR:       GARIGLIO

COMO – ROMA     h. 12.30

FABBRI

IMPERIALE – BACCINI

IV:     SOZZA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:     ABISSO

LAZIO – MONZA    h. 15.00

COLLU

BAHRI – MORO

IV:      MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    VOLPI

LECCE – BOLOGNA    h. 15.00

PAIRETTO

CECCON – SCARPA

IV:     DI BELLO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      DIONISI

SASSUOLO – MILAN    h. 18.00

FOURNEAU

PALERMO – ROSSI L.

IV:     CHIFFI

VAR:     SANTORO

AVAR:     MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS    h. 20.45

MARCENARO

ROSSI C. – LO CICERO

IV:     DOVERI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA    Lunedì 12/10 h. 18.30

TREMOLADA

REGATTIERI - GIUGGIOLI

IV:       AYROLDI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      PICCININI

TORINO – UDINESE    Lunedì 12/10 h. 20.45

CREZZINI

CAVALLINA – ZEZZA

IV:     MASSA

VAR:    VOLPI

AVAR:      CAMPLONE