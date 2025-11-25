Serie A, dopo il derby il Milan giocherà la prossima ancora in casa: il calendario completo

Oggi alle 07:10News
di Niccolò Crespi

Dopo la vittoria nel Derby contro l'Inter, il Milan di mister Allegri tornerà in campo sabato sera a San Siro contro la Lazio. Di seguito il programma dei rossoneri fino alla 22esima giornata di Serie A:

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN