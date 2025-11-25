Maignan eroe nel Derby: il capitano rossonero esulta così sui social
MilanNews.it
Un mostro! Mike Maignan è l'eroe del Derby. Se il Milan ha vinto lo deve certamente al gol di Pulisic, ma almeno per metà anche al rigore parato su Çalhanoğlu. I rossoneri erano in vantaggio, il momento della gara era delicato e decisivo, al 74' l'Inter aveva l'occasione d'oro per pareggiare ma il nostro portiere è stato provvidenziale: ha guardato l'avversario, ha indovinato l'angolo e ha respinto il pallone.
Il portiere francese ha così postato sui propri profili social dopo la bella vittoria nella stracittadina milanese.
https://www.instagram.com/p/DRcxqC2gp7q/?igsh=Z3p0MWJsNHZreTRm
Pubblicità
News
Maignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamorosodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Maignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
4 "Divento matto!". Pellegatti non ci crede: "La cosa che mi fa impazzire è che il Milan perderà Maignan a zero"
Primo Piano
Passano gli anni, le scuse cambiano. Dal "Se c'era Nedved", passando per "Era fallo su Sanchez" fino al "A portieri invertiti"
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com