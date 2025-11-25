Maignan eroe nel Derby: il capitano rossonero esulta così sui social

vedi letture

Un mostro! Mike Maignan è l'eroe del Derby. Se il Milan ha vinto lo deve certamente al gol di Pulisic, ma almeno per metà anche al rigore parato su Çalhanoğlu. I rossoneri erano in vantaggio, il momento della gara era delicato e decisivo, al 74' l'Inter aveva l'occasione d'oro per pareggiare ma il nostro portiere è stato provvidenziale: ha guardato l'avversario, ha indovinato l'angolo e ha respinto il pallone.

Il portiere francese ha così postato sui propri profili social dopo la bella vittoria nella stracittadina milanese.

https://www.instagram.com/p/DRcxqC2gp7q/?igsh=Z3p0MWJsNHZreTRm