Seba Rossi: "Maignan al top come nell'anno dello scudetto. Non mi sorprende"

Da portiere a portiere: nella giornata di oggi la redazione di Tuttosport ha intervistato un ex estremo difensore rossonero come Sebastiano Rossi, che ancora oggi detiene il record di imbattibilità della squadra con 929 minuti consecutivi senza incassare neanche un gol. L'ex portiere del Diavolo è stato intervistato per commentare le prestazioni e il futuro di Mike Maignan che oggi non solo difende i pali del Milan ma è anche il capitano milanista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sule qualità e l'importanza di Mike Maignan per il Milan: "Maignan è stato strepitoso nel derby ed è determinate da inizio campionato. Non mi sorprende vederlo di nuovo a questi livelli e così decisivo: Mike fa la differenza. Speriamo per il Milan che duri a lungo… È sempre stato un ottimo portiere e nel derby ha sfoderato parate di alto livello. Maignan sta facendo una grandissima stagione. L’ho rivisto al top come nell’anno dello scudetto, quando aveva fatto la differenza trascinando il Milan alla vittoria del campionato. Ora è tornato su quei valori"