Capitan Maignan, S.Rossi: "Sempre stato punto di riferimento per i compagni"

Da portiere a portiere: nella giornata di oggi la redazione di Tuttosport ha intervistato un ex estremo difensore rossonero come Sebastiano Rossi, che ancora oggi detiene il record di imbattibilità della squadra con 929 minuti consecutivi senza incassare neanche un gol. L'ex portiere del Diavolo è stato intervistato per commentare le prestazioni e il futuro di Mike Maignan che oggi non solo difende i pali del Milan ma è anche il capitano milanista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Sebastiano Rossi sull'impatto che la fascia di capitano ha avuto su Mike Maignan: "Forse l’essere capitano l’ha reso ancor più leader. Si è sentito maggiormente responsabilizzato, ma Maignan è sempre stato un punto di riferimento per i compagni"