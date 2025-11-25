Milan da scudetto? Capello: "Resta un problema davanti: manca un centravanti"

Il Milan di quest'anno è solo un lontano parente di quello visto nella passata stagione. La differenza si calcola sull'ordine degli anni luce e il merito principale va dato a Massimiliano Allegri che sta cambiando la mentalità della squadra oltre che l'atteggiamento tattico in campo, grazie alla sua enorme esperienza. Del momento del club rossonero e dell'incidenza del tecnico livornese nel mondo milanista, ha parlato Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Capello sulla possibilità che questo Milan possa seriamente lottare per lo scudetto: "La premessa è che resta un problema evidente davanti: manca un centravanti. Ma, detto questo, nella squadra si vedono chiaramente voglia, spirito e l'idea di essere protagonisti. Il tutto favo rito da una classifica dove non eccelle nessuno. E poi c'è ovviamente il vantaggio netto di non avere le coppe, che permetterà ad Allegri di lavorare con giocatori che non sono stanchi e stressati. Infine, Allegri è riuscito a entrare nella testa dei giocatori. La squadra ha fatto risultato contro quattro squadre di vertice, sarebbe riduttivo parlare solo di derby".