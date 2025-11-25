Supercoppa Italiana, quando giocherà il Milan: info e data per la sfida contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi
fonte acmilan.com

AC Milan comunica che i biglietti per assistere alla partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (orario locale) allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, saranno disponibili sul sito Vivaticket con le seguenti modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre alle 23:59 di domenica 16 novembre, ogni abbonato potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Fase CRN: dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre alle 23:59 di martedì 18 novembre, ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti

Vendita libera: dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino a esaurimento delle disponibilità, ciascun tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Il costo dei biglietti sarà di 50€ per la tribuna, mentre i biglietti per il settore ospiti avranno un costo di 20€. 

Al termine della procedura di acquisto, verrà inviato un voucher con le istruzioni per il ritiro del titolo e l'accesso allo stadio.