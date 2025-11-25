Settore Giovanile, week end positivo per il Milan: tutti i risultati dei rossoneri
Weekend ricco per il nostro Settore Giovanile: la Primavera strappa un 1-1 a Firenze con il gol di Ossola, mentre la Primavera Femminile pareggia 2-2 con la Juventus. Valanga di gol nell'attività agonistica e di base: l'Under 10 travolgente 10-0 alla MFA e l'Under 12 6-2 all'Ausonia con poker di Palotta. Successi anche per Under 14 (4-2 al Torino), Under 11 (7-2 al Sedriano) e Under 15 Femminile (8-0 a Lacchiarella). Tre punti per l'Under 17 Femminile con l'1-0 sul Freccia Azzurra. In campo anche Under 9 e Under 11 Femminile.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
UNDER 12: campionato, Ausonia-Milan 2-6 (4x Palotta, Boriani, Sartori)
PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Juventus 2-2 (33' Montaperto, 20'st Strauss)
UNDER 11: campionato, Sedriano-Milan 2-7 (Ottaviano, Sabella, Ferri, Morganella, Caliari, Vera, Djilo)
UNDER 10: campionato, MFA-Milan 0-10 (2x Mineo, 2x Caccia, 2x Trovato, Grammatico, Pisani, Grazioli, Locatelli)
PRIMAVERA: 12ª giornata, Fiorentina-Milan 1-1 (33' Ossola)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Freccia Azzurra 1-0 (9'st Bertoni)
UNDER 9: campionato, Milan-Masseroni Marchese 7-1 (Tonali, Pagani, 2x Villa, Mboup, Bof, Meroni)
UNDER 13: campionato, Milan-Torino 2-3 (11' Mamadou, 1'tt Ruggeri)
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Lombardia Uno 5-2 (3' Guardiani, 6' Carofiglio, 9' Vergani, 11'st Delia, 17'st Delmiglio)
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Baranzatese 4-0 (1'st e 8'st Santeramo, 8'tt Palizzi, 6'qt Loprete)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Lacchiarella-Milan 0-8 (15', 24'st e 32'st Ferrari, 23' Melgrati, 36' Manuini, 12'st Michelon, 29'st Borghi, 30'st Marinari)
UNDER 14: campionato, Milan-Torino 4-2 (12' Crisci, 13' e 15'st Kostyuk, 2'st Heungna)
UNDER 17: 11ª giornata, Milan-Hellas Verona 0-2
UNDER 18: 12ª giornata, Milan-Bologna 5-3 (7' Valenta, 13' e 32' Samb, 39' Batistini, 2'st Angelicchio)
