Serie A, ecco come cambiano le regole sugli spareggi scudetto e salvezza

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Franco Ordine nel suo pezzo di oggi su Il Corriere dello Sport, nell'ultimo Consiglio Federale sono state fatte due modifiche importanti al regolamento degli spareggi scudetto o salvezza in caso di arrivo a pari punti (tornati in questa stagione). Per quanto riguarda la salvezza si è deciso che l'eventuale confronto si giocherà su gara andata e ritorno con l'alternanza casa e trasferta che verrà decisa sulla base della classifica avulsa. Per quanto riguarda, invece, lo spareggio scudetto la regola è un pochino più articolata.

In questo caso, dato anche il calendario Fifa e Uefa la partita è prevista in gara secca. In questo caso sarà la classifica avulsa a decidere il campo di gioco (tra quelli delle due squadre): solo nel caso in cui nell'impianto in questione non venisse rispettata la possibilità di dividere la capienza in due blocchi per le tifoserie opposte, allora si procederebbe con l'Olimpico di Roma.