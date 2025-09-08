Serie A, i 10 acquisti più onerosi del mercato estivo: primato al Milan
Come riportato da Transfermarkt, il Milan è in testa nella particolare classifica che vede gli acquisti più onerosi effettuati nell'ultima finestra di mercato estivo:
10 ACQUISTI PIÙ COSTOSI NEL MERCATO ESTIVO 2025 DELLA SERIE A
1. Christopher Nkunku (attaccante, 1997) dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro
2. Ardon Jashari (centrocampista, 2002) dal Club Brugge al Milan per 36 milioni di euro
3. Francisco Conceicao (attaccante, 2002) dal Porto alla Juventus per 32 milioni di euro
4. Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna al Napoli per 31 milioni di euro
5. Nico Gonzalez (attaccante, 1998) riscattato dalla Juventus per 28,1 milioni di euro dalla Fiorentina
6. Noa Lang (attaccante, 1999) dal PSV al Napoli per 25 milioni di euro
6. Wesley (difensore, 2003) dal Flamengo alla Roma per 25 milioni di euro
6. Nikola Krstovic (attaccante, 2000) dal Lecce all'Atalanta per 25 milioni di euro
6. Roberto Piccoli (attaccante, 2001) dal Cagliari alla Fiorentina per 25 milioni di euro
10. Neil El Aynaoui (centrocampista, 2001) dal Lens alla Roma per 23,5 milioni di euro
Dati Transfermarkt
