Serie A, i quattro risultati del sabato e la classifica aggiornata

Serie A, i quattro risultati del sabato e la classifica aggiornataMilanNews.it
Oggi alle 07:24
di Francesco Finulli

In archivio anche il secondo sabato di campionato. Dopo le vittorie di venerdì di Cremonese e Milan, rispettivamente su Sassuolo e Lecce, ieri sono scese in campo altre otto squadre. Nel pomeriggio l'Atalanta ha pareggiato ancora 1-1, in casa del Parma che ha raggiunto i nerazzurri con Cutrone; il Bologna trova invece la prima vittoria stagionale, per 1-0 sul Como in virtù del gol del solito Orsolini. In serata due 1-0: il Napoli la vince all'ultimissimo contro il Cagliari secondo grazie a Franck Anguissa, la Roma piega il Pisa in trasferta con la rete di Soulè.

Di seguito si riporta il programma completo del secondo turno di Serie A.

Venerdì 29/8

18.30 - Cremonese-Sassuolo 3-2
20.45 - Lecce-Milan 0-2

Sabato 30/8

18.30 - Bologna-Como 1-0
18.30 - Parma-Atalanta 1-1
20.45 - Napoli-Cagliari 1-0
20.45 - Pisa-Roma 0-1

Domenica 31/8

18.30 - Torino-Fiorentina
18.30 - Genoa-Juventus
20.45 - Inter-Udinese
20.45 - Lazio-Hellas Verona

Di seguito si riporta la classifica aggiornata:

Napoli 6
Cremonese 6
Roma 6
Inter 3*
Juventus 3*
Milan 3
Como 3
Bologna 3
Atalanta 2
Fiorentina 1*
Verona 1*
Udinese 1*
Genoa 1*
Pisa 1
Cagliari 1
Parma 1
Lecce 1
Lazio 0*
Torino 0*
Sassuolo 0

* una partita in meno