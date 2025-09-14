Serie A, i risultati delle gare delle 15: vincono Atalanta e Udinese contro Lecce e Pisa

Oggi alle 17:36News
di Enrico Ferrazzi

Oggi alle 15 si sono giocate altre due partite valide per la terza giornata di Serie A: l'Atalanta ha vinto 4-1 in casa contro il Lecce grazie alle reti di Scalvini, De Ketelaere (doppietta) e Zalewski. Di N'Diri il gol della bandiera della formazione pugliese. Nell'altro match, invece, l'Udinese ha espugnato 1-0 il campo del Pisa: decisiva la rete al 14' del primo tempo di Bravo. 

Questa la classifica aggiornata della Serie A

Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Lazio 3 (2)
Milan 3 (2)
Como 3 (2)
Bologna 3 (2)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)
Sassuolo 0 (2)
 