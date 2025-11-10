Serie A, il Milan ha cinque punti in più dell'anno scorso. Balzo Roma, Napoli a -3
Dopo undici partite di Serie A, siamo a poco più di un quarto della totalità del torneo, si iniziano a delineare i primi scaglioni in classifica. In testa c'è tanta bagarre, con Roma, Milan, Bologna e Juventus che si sono aggiunte alle contendenti dell'anno scorso Inter e Napoli. Sorprese anche in zona retrocessione, con la Fiorentina che ha ben 17 punti in meno rispetto all'anno scorso. Bene il Milan, che nonostante qualche scivolone inatteso, vedi Cremonese, Pisa e Parma, si trova al terzo posto con 5 punti in più rispetto all'undicesima giornata della passata stagione.
SERIE A, LA CLASSIFICA ALL'UNDICESIMA GIORNATA E I PUNTI RISPETTO AD UN ANNO FA
Inter 24 (=)
Roma 24 (+11)
Milan 22 (+5)
Napoli 22 (-3)
Bologna 21 (+3)
Juventus 19 (-2)
Como 18 (+9)
Sassuolo 16 (in Serie B)
Lazio 15 (-7)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Torino 14 (=)
Atalanta 13 (-9)
Cagliari 10 (+1)
Lecce 10 (+2)
Pisa 9 (in Serie B)
Parma 8 (-1)
Genoa 7 (-2)
Hellas Verona 6 (-6)
Fiorentina 5 (-17)
