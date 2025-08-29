Serie A, il programma completo del secondo turno che inizia oggi

Oggi alle 11:00News
di Francesco Finulli

Oggi inizia il secondo turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: in campo anche il Milan che giocherà fuori casa contro il Lecce, allo stadio Via del Mare, ed è chiamato a riscattare il brutto avvio di torneo con la sconfitta patita in casa contro la Cremonese neopromossa. I rossoneri si presentano in Puglia in seria emergenza offensiva. Prima della gara del Diavolo, alle 18.30, scenderà in campo proprio la Cremonese che ospita un'altra squadra in arrivo dalla Serie B come il Sassuolo.

Di seguito si riporta il programma completo del secondo turno di Serie A.

Venerdì 29/8

18.30 - Cremonese-Sassuolo
20.45 - Lecce-Milan

Sabato 30/8

18.30 - Bologna-Como
18.30 - Parma-Atalanta
20.45 - Napoli-Cagliari
20.45 - Pisa-Roma

Domenica 31/8

18.30 - Torino-Fiorentina
18.30 - Genoa-Juventus
20.45 - Inter-Udinese
20.45 - Lazio-Hellas Verona