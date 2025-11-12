Serie A, il programma del turno post sosta: è il momento del derby

vedi letture

L'undicesimo turno di Serie A Enilive è ormai definitivamente in archivio e il campionato e il calcio in generale è entrato nella sosta per le Nazionali, l'ultima di questo anno solare 2025. Dopo undici gare in Italia le cose sono ancora molto equilibrate, specialmente nella parte superiore della classifica con tantissime squadre raccolte in pochi punti: il rientro dalla pausa, per questo motivo, è già fonte di grande attesa per capire, con il procedere della stagione, come andranno le cose.

Nel prossimo turno, il 12°, ci sarà un rientro con il botto, specialmente per il Milan che, domenica 23 novembre alle 20.45, affronterà il derby contro l'Inter, in una gara che si preannuncia molto calda anche più del solito. Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato.

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa