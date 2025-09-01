Serie A, il prossimo turno: c'è Juve-Inter! Milan in campo sempre di sera
MilanNews.it
Si riporta di seguito il programma della terza giornata di Serie A:
13/09/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Parma DAZN
13/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Inter DAZN
13/09/2025 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli DAZN/SKY
14/09/2025 Domenica 12.30 Roma-Torino DAZN
14/09/2025 Domenica 15.00 Atalanta-Lecce** DAZN
14/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Udinese DAZN
14/09/2025 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/SKY
14/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Bologna DAZN
15/09/2025 Lunedì 18.30 Verona-Cremonese DAZN
15/09/2025 Lunedì 20.45 Como-Genoa DAZN/SKY
Pubblicità
News
Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?di Pietro Mazzara
Le più lette
2 Rush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
3 Gozzini: "I figli più grandi di Modric, Ivano ed Ema, giocano nelle giovanili del Milan. Ema, la figlia più grande, nelle ragazze rossonere"
06:12 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Ultimo giorno di mercato: Milan scatenato! Fatta per Rabiot, vicino Gomez. Occhio a Gimenez
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | È fatta per Rabiot. Gomez dipende da Guehi. A rischio Gimenez-Dovbyk
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com