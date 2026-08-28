Serie A, oggi inizia la seconda giornata: Milan in campo. Il programma completo

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Si riportano tutte le partite della seconda giornata di Serie A con orari e guida tv: si comincia oggi con Milan-Venezia a San Siro.

Si riportano di seguito tutte le partite della seconda giornata di Serie A con orari e guida tv.

SERIE A, SECONDA GIORNATA: IL PROGRAMMA

Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45 (DAZN)

Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45 (DAZN)

Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30 (DAZN)

Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN)

Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30 (DAZN/Sky/NOW)

Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

LE PAROLE DI AMORIM

Nelle prime amichevoli ha ruotato molto e ha voluto vedere tutti. Dalla partita con lo United ci sono state scelte più stabili. È per far trovare un’identità alla squadra? “Penso - ha spiegato Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia - che dobbiamo dare stabilità alla squadra, ma dobbiamo preparare tutti i giocatori sui nostri concetti. Il nostro obiettivo è vincere ed essere competitivi e per questo dobbiamo avere molte rotazioni. Ogni settimana troveremo avversari diversi, con caratteristiche diverse per la tattica e dei giocatori. Dobbiamo creare una stabilità nella squadra e creare dei meccanismi con tutti giocatori che devono sapere cosa devono fare. Non potremo giocare sempre con la stessa formazione nelle partite di campionato e in quelle di Europa League”.