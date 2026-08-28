Dove vedere Milan-Venezia in diretta TV, streaming e sul web

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Dove vedere Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 20:45 a San Siro.

È il giorno di Milan-Venezia, sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 20:45 a San Siro. Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva e in streaming su Dazn e sul web grazie al live testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-VENEZIA

Milan-Venezia, giovedì 28 agosto 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it

MILAN-VENEZIA, LE PAROLE DI AMORIM

Che tipo di impatto ti aspetti domani a San Siro e che Venezia ti aspetti? “Credo - ha spiegato Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Venezia - che sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Ma mi voglio anche godere il momento. Mi aspetto una partita difficile. Abbiamo visto la partita con il Lecce, gli abbiamo fatto vedere tante immagini ai calciatori che prescindono dal risultato con il Lecce. Ci sarà un po’ di tensione, ma noi dobbiamo essere intelligenti, umili e disposti a pressare e correre tanto e gestire bene il possesso palla. Loro ci verranno a prendere uomo su uomo a tutto campo e ciò che mi ha colpito, vedendo le partite della prima giornata, è che dobbiamo vendere meglio il prodotto calcio italiano perché ci sono tanti bravi allenatori e c’è una buona qualità del prodotto. Il Venezia verrà qui senza pressione del risultato, che sarà tutta su di noi. Noi dovremo ragionare quando avremo la palla anche se i nostri tifosi vorranno un Milan che domini il gioco. Ma dobbiamo essere umili e intelligenti nel farlo”.