News Sorteggi Europa League: quando e dove vederli (anche gratis!)

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Alle 13:00, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, ci sarà il sorteggio della fase campionato di Europa League: tutte le informazioni.

Alle 13:00, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, ci sarà il sorteggio della fase campionato di Europa League. Sarà possibile vedere il sorteggio di Europa League in diretta televisiva su Sky Sport, in diretta streaming gratis su UEFA.com e UEFA.tv e in diretta streaming per abbonati su NOW e Sky Go, e sul web con il live testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

TV: SkySport (per abbonati)

Streaming gratis: uefa.com - uefa.tv

Streaming per abbonati: SkyGo e NOW

Web: MilanNews.it

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

Ogni squadra gioca contro otto squadre, con quattro match in casa e quattro in trasferta. In base al ranking Uefa, ogni club è inserito in una delle quattro fasce e ognuno sfida due squadre per ogni fascia; non si possono incontrare nella fase campionato, però, squadre appartenenti alla stessa federazione, quindi non sarà possibile sorteggiare il Milan contro la Juventus

DATE EUROPA LEAGUE

Prima giornata: 16/17 settembre

Seconda giornata: 15 ottobre.

Terza giornata: 22 ottobre.

Quarta giornata: 5 novembre.

Quinta giornata: 26 novembre.

Sesta giornata: 10 dicembre.

Settima giornata: 21 gennaio 2027.

Ottava giornata: 28 gennaio 2027.

L'EUROPA LEAGUE DOPO LA FASE CAMPIONATO

Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate