Serie A, Juventus-Milan: ecco tutte le statistiche del pre-partita

© foto di DANIELE MASCOLO

Ultima trasferta stagionale per il Milan, e trasferta di prestigio in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da due sconfitte, una in Europa League, ai supplementari contro il Siviglia, e in Serie A, ad Empoli, con un sonoro 1-4. In più, la sentenza che ha comminato 10 punti di penalizzazione ai bianconeri per la questione plusvalenze, dopo il -15 prima dato e poi tolto.

La situazione, a 180 minuti dalla fine del campionato, vede ora una classifica cambiata radicalmente rispetto alla scorsa settimana: infatti, dietro al Napoli ormai Campione d'Italia da settimane, ora c'è la Lazio, che a quota 68 punti è certa di avere un posto nella prossima Champions League; in terza posizione l'Inter, a quota 66, e poi in quarta posizione il Milan, a 64 punti. Subito fuori dalla zona hampions, in quinta posizione c'è l'Atalanta a 61 punti, poi la Roma sesta a quota 60 dopo il pareggio interno contro la Salernitana, e solo settima dopo la penalizzazione la Juventus, a quota 59. Avesse vinto ad Empoli, la partita di domenica sarebbe stata un vero e proprio spareggio Champions. Allo stato attuale, ai rossoneri servono tre punti per staccare il biglietto per la Champions: infatti il Milan può permettersi di arrivare a pari punti con l'Atalanta, grazie allo scontro diretto favorevole (1-1 a Bergamo e 2-0 a San Siro), mentre non può farlo con la Roma, almeno non in modo certo, visto che i due pareggi (2-2 a Milano e 1-1 all'Olimpico) spostano il discorso sulla differenza reti generale, per ora favorevole al Milan (+18 contro +12). Vincere a Torino chiuderebbe il discorso, ma anche pareggiare con sconfitte dell'Atalanta in casa dell'Inter e di non vittoria della Roma a Firenze.

Si giocherà il 28 maggio: sarà la 14ma volta che il Milan gioca in questa data. Finora 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Quale migliore occasione per ricordare, a 20 anni di distanza, il trionfo di Manchester, in finale di Champions League, che consegnò la sesta Coppa al Milan, ai rigori, proprio contro la Juventus. L'ultimo precedente però fu una sconfitta per 2-1 in casa del Cagliari, all'ultima giornata della stagione 2016-17: in gol Joao Pedro, il pareggio di Lapadula, e poi il gol al 92' di Pisacane.

Per trovare una vittoria rossonera (la finale dell'Old Trafford conta a livello statistico come un pareggio nei tempi regolamentari) bisogna tornare indietro alla stagione 1971-72, quando il Milan riuscì ad avere la meglio sul Catanzaro per 1-0 gon gol di Bigon al 23'. Degne di nota sono anche le altre due finali di Coppa Campioni giocate il 28 maggio: nel 1969 il Milan si impose per 4-1 sull'Ajax con tripletta di Pierino Prati e gol di Sormani, per l'Ajax gol su rigore di Vasovic per il momentaneo 2-1, e nel 1958 invece il Milan si dovette arrendere ai supplementari contro il Real Madrid: per due volte in vantaggio con Schiaffino e Grillo, il Milan si fece agguantare prima da Di Stefano, poi da Rial, e nei supplementari fu Gento a siglare il gol decisivo al minuto 107.

Contro la Juventus sarà la sfida n.241, con 70 vittorie rossonere, 77 pareggi e 93 vittorie dei bianconeri. Sono 122 le volte in cui il Milan ha giocato in trasferta contro la Juventus, anche se in 4 occasioni erano Finali di Champions o di Supercoppa Italiana, quindi in campo neutro. Escludendole, nei 118 precedenti 30 vittorie del Milan, 30 pareggi e 58 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla quarta giornata della scorsa stagione: finì 1-1 con gol di Morata dopo 4 minuti e pareggio al 76' di Rebic. Il 9 maggio del 2021 l'ultima vittoria, un 3-0 firmato Brahim Diaz, Rebic e Tomori. La Juve non batte il Milan in casa propria dalla stagione 2019-20, quando si impose per 1-0 con un gol di Dybala al minuto 77. Alcune partite restano nella memoria come il 2-0 con cui il Milan ha sconfitto la Juventus il 9 maggio del 1999, con la corsa mano nella mano di Weah e Boban. Tra il 2013 e il 2019 ci sono state ben 13 sfide nelle quali il Milan è riuscito solo in un caso a pareggiare (e poi a vincere ai rigori) in Supercoppa Italiana a Doha, per il resto solo sconfitte, è stata la serie negativa più lunga nelle sfide esterne con la Juventus.

La vittoria più larga del Milan in casa della Juventus risale al 1950, quando i rossoneri vinsero per 7-1 (3 gol di Nordahl, poi Gren, Burini e Candiani per il Milan, Hansen per la Juventus). In due occasioni la Juventus inflisse 6 gol di scarto al Milan: nel 1925 finì 6-0, e nel 1927 invece finì 8-2. Questa è anche la partita con più gol subiti dal Milan e quella con più gol segnati in tutto. Solo in un caso il Milan è riuscito a ribaltare una sconfitta a fine primo tempo in casa della Juventus, era il 1941 e il Milano (all'epoca il nome era italianizzato per motivi politici) con i gol di Cappello e Boffi ribaltò il vantaggio bianconero di Lushta nella prima frazione.

Per quattro volte la Juventus vinse partite in cui era sotto a fine primo tempo: i primi due precedenti risalgono a più di un secolo fa, nel 1906 (da 1-0 a 1-2) e nel 1910 (da 3-2 a 3-5), poi nel 1980 e nel 2019, sempre da 1-0 a 1-2. Ben 20 cartellini rossi presi da giocatori del Milan in casa della Juventus: solo in due occasioni il Milan vinse lo stesso, era nel 1959, quando finì 5-4, e nel 1960, quando finì 4-3. L'ultima espulsione è toccata a Rebic, in uno 0-0 di Coppa Italia (Semifinale) dopo soli 17 minuti. In sole 5 occasioni giocatori della Juventus furono espulsi in casa contro il Milan, ma in una sola occasione fu inferiorità numerica, nel 7-1 sopra citato, e l'espulsione fu ininfluente perché avvenne al minuto 80, quando il Milan vinceva già 6-1. Nelle altre ci fu sempre almeno un espulso anche nel Milan.

JUVENTUS-MILAN, LE STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Quindici giocatori hanno esordito in uno Juventus vs Milan: Wagner (28/04/1901), Gaslini (16/01/1910), Mosca (25/01/1914), Perfetti (12/03/1916), Della Noce (09/04/1922), Gandini (02/05/1954), Alfieri (09/03/1958), Cattaneo (29/03/1970), Sartori e Tancredi (22/06/1975), Cornacchini (15/09/1991), Cafu (03/08/2003), Paletta (07/02/2015), Deulofeu (25/01/2017), Lorenzo Colombo (12/06/2020).

Ben 39 i giocatori che hanno come ultima presenza una partita in casa della Juventus: Neville (28/04/1901), Knoote, Malvano (11/03/1906), Giger, Heuberger, Pedroni (29/04/1906), Roseo (29/10/1911), Soldati (26/10/1924), Caviglia, Cidri (25/10/1925), Bolzoni, Cevenini V, Rossoni, Sacchi, Savelli (10/07/1927), Bodini (09/01/1938), Buscaglia (27/04/1941), Guagnetti, Remondini (28/06/1942), Zorzi (14/07/1946), Bardelli (04/05/1952), Gandini (02/05/1954), Ganzer (06/05/1956), Bean, Grillo (15/05/1960), Fontana (29/03/1970), Citterio (22/06/1975), Calloni (17/05/1978), Cornacchini (14/04/1992), Antonioli (29/11/1992), Gullit (30/10/1994), Sebastiano Rossi (06/02/2002), Albertini (14/04/2002), Roque Junior (28/05/2003), Gilardino (12/04/2008), Acerbi (09/01/2013), Bojan (21/04/2013), Poli (10/03/2017), Higuain (16/01/2019).

Per 10 giocatori la prima marcatura con la maglia del Milan fu in casa della Juventus: Herbert Kilpin e Negretti (28/04/1901), Attilio Trerè (11/03/1906), Mayer (16/01/1910), Cremonesi (30/01/1946), Rivera (06/11/1960), Sartori (22/06/1975), Mesbah (30/03/2012), Luca Antonelli (07/02/2015), Tomori (09/05/2021). Otto giocatori segnarono la loro ultima rete in casa della Juventus: Papa (26/10/1924), Savelli (10/07/1927), Cremonesi (30/01/1946), Calloni (17/05/1978), Collovati (14/02/1982), Maxi Lopez e Mesbah (20/03/2012), Bonucci (31/03/2018).

Solo due giocatori sono stati in grado di realizzare delle triplette in casa della Juventus: furono Rizzi il 29/10/1911, e Nordahl il 05/02/1950. In 14 casi invece ci furono delle doppiette, ma José Altafini ci riuscì per ben tre volte.

Panchina n.187 per Pioli, che nella partita contro la Sampdoria ha ottenuto la vittoria n.100 (a dispetto di quanto viene segnalato altrove, in cui fu indicata come centesima la vittoria interna col Lecce, ma le partite con Rio Ave in Europa League e col Torino in Coppa Italia, vinte ai rigori, contano come pareggi a livello statistico). Sarà la decima partita contro la Juventus, finora 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, in trasferta una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta.

Arbitrerà Mariani di Aprilia, sarà la partita n.18 che dirigerà con il Milan in campo. Finora 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Non ci sono precedenti con la Juventus, e quest'anno sarà la terza partita che vede Mariani come arbitro per il Milan: prima di questa, la sconfitta interna con il Napoli per 2-1 e la vittoria, sempre interna, per 2-0 contro l'Atalanta.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)