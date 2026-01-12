Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa respira e si porta a +5 sulla Fiorentina

Vittoria cruciale del Genoa contro il Cagliari nella sfida salvezza del ventesimo turno di campionato di Serie A Enilive: il Grifone ha vinto 3-0, con i gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. Tre punti che mancavano da cinque partite e che danno tanto respiro alla squadra di De Rossi che sale a 19 punti, +5 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, e aggancia proprio la squadra sarda. La formazione di Fabio Pisacane nelle ultime settimane ha frenato parecchio nonostante un passo sicuramente interessante.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 43*

Milan 40*

Napoli 39*

Roma 39

Juventus 36*

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22*

Parma 21*

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17*

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno