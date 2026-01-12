Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa respira e si porta a +5 sulla Fiorentina
Vittoria cruciale del Genoa contro il Cagliari nella sfida salvezza del ventesimo turno di campionato di Serie A Enilive: il Grifone ha vinto 3-0, con i gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. Tre punti che mancavano da cinque partite e che danno tanto respiro alla squadra di De Rossi che sale a 19 punti, +5 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, e aggancia proprio la squadra sarda. La formazione di Fabio Pisacane nelle ultime settimane ha frenato parecchio nonostante un passo sicuramente interessante.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
