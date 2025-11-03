Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa vince, la Fiorentina è ultima
La prima vittoria del Genoa in questo campionato, alla prima gara post Vieira, cambia molto la fisionomia nella zona bassa della classifica. Il Grifone ha battuto 2-1 il Sassuolo a Reggio Emilia e segnando la rete decisiva all'ultimo secondo disponibile. Tre punti che catapultano i liguri al terzultimo posto a 6 punti, lasciando dietro il Verona (5) e soprattutto la Fiorentina (4) che adesso si ritrova clamorosamente ultima in solitaria.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
*una partita in meno
