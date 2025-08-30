Serie A, la classifica aggiornata: il Milan si muove e guarda la Cremonese volare

Cambia la classifica della Serie A, col Milan che conquista i primi tre punti. Cremonese sorprendente capolista solitaria, in attesa che si completi il programma:

Venerdì 29 agosto

CREMONESE - SASSUOLO 3-2

37' Terracciano, 39' Vázquez, 64' Pinamonti, 73' Berardi

90'+3 De Luca

LECCE - MILAN 0-2

66' Loftus-Cheek, 86' Modric

Sabato 30 agosto

BOLOGNA - COMO (ore 18.30)

PARMA - ATALANTA (ore 18.30)

NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)

PISA - ROMA (ore 20.45)

Domenica 31 agosto

GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)

TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)

INTER - UDINESE (ore 20.45)

LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)



CLASSIFICA

1. Cremonese 6

2. Inter 3

3. Napoli 3

4. Juventus 3

5. Como 3

6. Milan 3

7. Roma 3

8. Pisa 1

9. Udinese 1

10. Fiorentina 1

11. Atalanta 1

12. Cagliari 1

13. Hellas Verona 1

14. Genoa 1

15. Lecce 1

16. Bologna 0

17. Lazio 0

18. Parma 0

19. Sassuolo 0

20. Torino 0

MARCATORI

2 reti: Thuram (Inter)

1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto, Bonazzoli, De Luca, Terracciano e Vazquez (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Loftus-Cheek, Pavlovic e Pulisic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Kristensen (Udinese)