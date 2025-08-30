Serie A, la classifica aggiornata: il Milan si muove e guarda la Cremonese volare
Cambia la classifica della Serie A, col Milan che conquista i primi tre punti. Cremonese sorprendente capolista solitaria, in attesa che si completi il programma:
Venerdì 29 agosto
CREMONESE - SASSUOLO 3-2
37' Terracciano, 39' Vázquez, 64' Pinamonti, 73' Berardi
90'+3 De Luca
LECCE - MILAN 0-2
66' Loftus-Cheek, 86' Modric
Sabato 30 agosto
BOLOGNA - COMO (ore 18.30)
PARMA - ATALANTA (ore 18.30)
NAPOLI - CAGLIARI (ore 20.45)
PISA - ROMA (ore 20.45)
Domenica 31 agosto
GENOA - JUVENTUS (ore 18.30)
TORINO - FIORENTINA (ore 18.30)
INTER - UDINESE (ore 20.45)
LAZIO - HELLAS VERONA (ore 20.45)
CLASSIFICA
1. Cremonese 6
2. Inter 3
3. Napoli 3
4. Juventus 3
5. Como 3
6. Milan 3
7. Roma 3
8. Pisa 1
9. Udinese 1
10. Fiorentina 1
11. Atalanta 1
12. Cagliari 1
13. Hellas Verona 1
14. Genoa 1
15. Lecce 1
16. Bologna 0
17. Lazio 0
18. Parma 0
19. Sassuolo 0
20. Torino 0
MARCATORI
2 reti: Thuram (Inter)
1 rete: Scamacca (Atalanta), Luperto (Cagliari), Douvikas e Paz (Como), Baschirotto, Bonazzoli, De Luca, Terracciano e Vazquez (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Serdar (Hellas Verona), Bastoni, Bonny e Lautaro Martinez (Inter), David e Vlahovic (Juventus), Loftus-Cheek, Pavlovic e Pulisic (Milan), McTominay e De Bruyne (Napoli), Wesley (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Kristensen (Udinese)
